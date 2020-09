Arezzo, Coronavirus: nove casi di contagio in più, anche marito e figlio della maestra delle elementari

20 settembre 2020 a

Coronavirus, nove casi di contagio in più in provincia di Arezzo. La situazione dalle ore 14 del giorno 19 settembre alle ore 14 di domenica 20 settembre 2020, relativa alla diffusione del Covid, ha evidenziato queste situazioni:

Comune di sorveglianza Cortona

1) donna di 75 anni già in isolamento domiciliare, esito tampone da screening in ospedale, asintomatica

Comune di sorveglianza Marciano della Chiana

2) donna di 43 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, sintomatica

Comune di sorveglianza Terranuova Bracciolini

3) uomo di 59 anni già in isolamento in quanto contatto di caso, asintomatico

Comune di sorveglianza Castiglion Fiorentino

4) ragazzo di 13 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, sintomatico, ambito scolastico

5) uomo di 49 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, sintomatico, ambito scolastico

Comune di sorveglianza Civitella in Val di Chiana

6) uomo di 33 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, indagine in corso

Comune di sorveglianza Monte San Savino

7) donna di 34 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, sintomatica, indagine in corso

Comune di Sorveglianza Montevarchi

8) donna di 18 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatica, rientrata dalle Marche

9) donna di 20 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatica, rientrata dalle Marche

In un messaggio informativo sul profilo facebook, il sindaco di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli, riferisce che i due nuovi contagiati sono il marito e il figlio della maestra di 48 anni che insegna alle elementari ad Arezzo, dove per una classe della primaria Sante Tanti sono scattati tutti i controlli del caso. Il sindaco Agnelli ha tenuto a sottolineare come in tutti i casi di contagio, e in quello della insegnante ancor di più, le persone colpite dal virus seguivano con scrupolo tutti i comportamenti di prevenzione dettati per l'emergenza sanitaria.

Il Dipartimento di Prevenzione ha evidenziato per il momento, 22 contatti per i casi di Arezzo. Al momento nella Asl Toscana sud est 2.174 persone sono già in isolamento domiciliare o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi. Ci sono 11 ricoverati presso le Malattie infettive dell’Ospedale Misericordia di Grosseto, 9 presso le Malattie infettive e 3 in Terapia intensiva dell’Ospedale San Donato di Arezzo. L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti à stato possibile attraverso l’effettuazione di 1.201 tamponi.



