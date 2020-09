Arezzo, Coronavirus e scuole: alunno positivo e classe delle medie di Castiglion Fiorentino in quarantena

21 settembre 2020 a

a

a

C’è un’altra classe in quarantena dopo quella della primaria “Sante Tani” di Arezzo dove insegna la maestra di 48 anni positiva al Covid. E’ quella delle scuole medie di Castiglion Fiorentino frequentata dal figlio della insegnante. Ha 13 anni e per lui, come per il babbo, 49 anni, il tampone ha dato esito positivo confermando quanto già i lievi sintomi lasciavano presagire. La famiglia abita a Castiglion Fiorentino e adesso nell’Istituto comprensivo del quale fa parte la media Dante Alighieri, si attendono i risultati degli accertamenti tra i possibili contatti. Sono stati eseguiti ieri mattina con il sistema “drive through”, in auto, sulla ventina di compagni di classe, su tre o quattro insegnanti e su un paio di bidelli. Tutti sono in quarantena precauzionale. Ad Arezzo, dove la maestra insegna alle elementari del Gattolino, la giornata di ieri non ha portato novità nell’ambito scolastico frequentato dalla insegnante. L’istituto ha attivato tutte le comunicazioni del caso, sono in isolamento i venti alunni della classe e alcuni colleghi della donna. Alla riapertura di venerdì 25, dopo lo stop elettorale per il seggio, la classe proseguirà le lezioni con la didattica a distanza. Tutto regolare nel resto dell’istituto. Il rispetto delle norme anti contagio, sia alla primaria Tani che alle medie di Castiglion Fiorentino, risulta massimo. Il sindaco Mario Agnelli parla di comportamenti ispirati al massimo scrupolo da parte della maestra. Il virus è però riuscito a far breccia nel nucleo familiare e adesso si opera per arginarne il possibile propagarsi. Il bollettino dell’Asl diffuso ieri e relativo alle ventiquattro ore tra le 14 di sabato e domenica, parla di nove casi di contagio in più in provincia di Arezzo. Oltre al marito e al figlio della maestra, che erano già in isolamento, ci sono a Cortona una donna di 75 anni, asintomatica, già in isolamento domiciliare all’esito di un tampone da screening in ospedale; a Marciano della Chiana una donna di 43 anni, già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, sintomatica; a Terranuova Bracciolini un uomo di 59 anni già in isolamento in quanto contatto di caso, asintomatico; a Civitella in Val di Chiana un uomo di 33 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, indagine in corso; a Monte San Savino una donna di 34 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, sintomatica, indagine in corso; a Montevarchi una donna di 18 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatica, rientrata dalle Marche e una donna di 20 anni già in isolamento domiciliare, sintomatica, rientrata dalle Marche. A Castiglion Fiorentino, dove i positivi sono 23, relativi a 11 famiglie, il sindaco Agnelli ha dichiarato: “Di fronte a questi contagi, si tende a dare giudizi con molta facilità come se tutti coloro che risultano positivi al Covid abbiano avuto per forza comportamenti irresponsabili o quasi”. Il sindaco prosegue: “Purtroppo non è così e anche l'ultimo caso lo può dimostrare. Una ad una ho chiamato tutte le persone di Castiglion Fiorentino che risultano positive, sono tutti in isolamento presso le proprie abitazioni, nessuno è ricoverato, stanno tutti bene dopo aver avuto al massimo leggeri sintomi”. E ancora: “Ho percepito da loro la trepidante attesa del fatidico tampone negativo perché l'isolamento dopo tutti questi giorni diventa psicologicamente molto snervante da sopportare. Attendiamo fiduciosi quindi anche un po’ di guarigioni, fino ad oggi solamente due”.

Nella Asl Toscana sud est sono 2.174 le persone in isolamento domiciliare o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi. Ci sono 11 ricoverati a Malattie infettive dell’Ospedale Misericordia di Grosseto, 9 a Malattie infettive e 3 in Terapia intensiva al San Donato di Arezzo. L’identificazione dei nuovi casi e il tracciamento dei contatti è stato possibile con l’effettuazione di 1.201 tamponi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.