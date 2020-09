Arezzo, primi exit-poll comunali: Ghinelli in vantaggio su Ralli. Ecco di quanto

21 settembre 2020 a

a

a

Alessandro Ghinelli in vantaggio su Luciano Ralli. E' questa la prima proiezione degli exit-poll del Consorzio Opinio Italia per Rai. Il candidato sindaco del centrosinistra Luciano Ralli è al 33-37% mentre il candidato del centrodestra Alessandro Ghinelli è in vantaggio con il 46,5-50,5%. La copertura del campione è dell’80%.. Marco Donati supportato dalle due civiche è tra il 7 e il 9 per cento. Mentre Quarto sarebbe Michele Menchetti tra il 2.5 e 4.5.

