Arezzo, cade dal tetto del capannone durante il lavoro: ferito uomo di 38 anni a Terontola di Cortona

22 settembre 2020 a

Incidente sul lavoro a Terontola di Cortona. E' successo questa mattina, martedì 22 settembre 2020, alle 8.47. Un uomo di 38 anni è caduto dal tetto di un capannone ed ha riportato fratture alle gambe. Sul posto sono intervenire l'automedica della Valdichiana e l'ambulanza. L'eliambulanza Pegaso 1. ha trasportato l'infortunato al policlinico di Careggi. Accertamenti dei carabinieri per i rilievi di legge, i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del luogo e il medico del lavoro du zona..





