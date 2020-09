Sindaco Arezzo, sarà ballottaggio tra Ghinelli e Ralli

22 settembre 2020 a

Ad Arezzo sarà ballottaggio.Alessandro Ghinelli, candidato del centrodestra, si attesta sul 47 per cento, mentre Luciano Ralli, candidato del centrosinistra arriva al 35. Marco Donati che sarà l'ago della bilancia a questo punto, chiude al 9 per cento. Michele Menchetti del Movimento Cinque Stelle si ferma al 3.5 per cento. Fabio Butali della civica "Prima Arezzo" è al 1.96 per cento. Daniele Farsetti di Patto Civico al 1.44 per cento. Laura Bottai del Partito Comunista Italiano 0.93 per cento, mentre Massimo Alessandro Facchinetti del Partito Comunista allo 0.73 per cento. Il ballottaggio il prossimo 4 e 5 di ottobre.

