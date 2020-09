Arezzo, ufficio postale alla Chiassa aperto solo tre giorni: protestano i residenti

Francesca Muzzi 23 settembre 2020 a

L’ufficio postale riapre, ma a giorni alterni e alla Chiassa Superiore, gli abitanti protestano. Lunghe file fuori dall’ufficio. Sotto il sole cocente, come è stato nell’estate appena finita o sotto la pioggia. E non è tutto. Oltre a dovere restare in piedi fuori dalla porta per evitare - più o meno - gli assembramenti, lungo la strada le auto dei clienti sono parcheggiate in modo tale che occupano una parte della carreggiata già stretta. E’ Luca, abitante della Chiassa, a portare alla luce il problema. Tutto è nato dopo il lockdown, quando l’ufficio postale che prima del Covid osservava orario regolare, oggi è stato ridotto. Apertura solo tre volte la settimana e a rimetterci sono soprattutto gli anziani. “Ciò che vogliamo fare capire a Poste Italiane e anche al sindaco di Arezzo al quale è già stata inviata una mail - dice Luca - il nostro problema. La segreteria del sindaco ci ha risposto dicendo che il primo cittadino non può fare niente e non può interferire in situazioni che riguardano società private”. “Però a noi ci sembra tutto un controsenso - continua Luca a nome di tutti i residenti della Chiassa - Fanno campagne pubblicitarie perché non vengano fatti assembramenti, ci chiedono di mettere le mascherine, ma poi se guardiamo quello che accade, nessuno, quando è davanti all’ufficio postale può rispettare le regole”. Lo spazio che separa l’entrata nell’ufficio dal cancello di uscita è infatti ristretto. “Per giorni e giorni nei mesi di luglio e di agosto questo piazzalino è stato pieno di persone anziane e più giovani ad aspettare il proprio turno. Sotto il sole, perché non c’è nemmeno una tettoia e in più nei giorni in cui l’ufficio è aperto, il traffico è anche bloccato. Le auto infatti vengono parcheggiate lungo la strada, visto che nelle vicinanze non c’è nemmeno un parcheggio”. Ma c’è di più, perché è successo che qualche persona, per aspettare il proprio turno, si è sentita poco bene. “Dentro c’è un solo sportello e nessuno vuole perdere la coda. E’ successo che qualcuno si sia sentito poco bene, ma pur di non saltare il proprio turno con il rischio di dovere tornare la settimana successiva, ha preferito restare davanti alla posta”, dice ancora Luca che parla di “una situazione paradossale. Frazioni come la Chiassa, sono abitate soprattutto da persone anziane. Vanno a riscuotere la pensione, oppure e prelevare i soldi. Non possiamo pretendere che queste persone abbiano la carta di credito, o possano scaricare l’app sul telefonino. Occorre fare qualcosa, perché l’ufficio postale aperto solo tre giorni la settimana diventa impossibile”. “Le persone, ripeto - dice ancora Luca - sono tutte anziane e i dipendenti dell’ufficio, anzi la dipendente, è una ragazza bravissima che si fa in quattro e che per quanto può, essendo sola, assolve a tutte le operazioni. Ma qualcosa deve cambiare”.

“Senza considerare - rivela Luca - che il sabato l’ufficio osserva anche un orario ridotto. Una situazione incredibile. Chiedo di potere fare qualcosa. Che almeno l’ufficio postale venga aperto un giorno in più o, ancora meglio, tutti i giorni, come era prima del Covid".

