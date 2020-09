Arezzo, Coronavirus: altri quattro scolari contagiati: in tutto undici nuovi casi di contagio

23 settembre 2020 a

Coronavirus, si allarga il contagio tra gli scolari della elementare Sante Tani di Arezzo dove la scorsa settimana una maestra era risultata positiva al Covid. Altri quattro bambini, tutti di 7 anni, sono stati infettati dal virus dopo i due di ieri. In totale undici i nuovi casi di contagio registrati dalla Asl nelle 24 ore tra le 14 del giorno 22 e le 14 del 23 settembre..

Comune di sorveglianza Arezzo

Bambina di 7 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica, ambito scolastico; Bambina di 7 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, ambito scolastico; Bambino di 7 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatico, ambito scolastico; Bambino di 7 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, ambito scolastico Uomo di 37 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatico

Comune di sorveglianza Bibbiena

Donna di 73 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, paucisintomatica

Comune di sorveglianza Castiglion Fiorentino

Donna di 59 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica

Comune di sorveglianza Chitignano

Donna di 44 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica

Comune di sorveglianza Cortona

Uomo di 68 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatico, rientrato dall'Inghilterra

Comune di sorveglianza Montevarchi

Uomo di 67 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, sintomatico

Comune di sorveglianza Sansepolcro

Donna di 19 anni già in isolamento domiciliare in quanto rientrata dall'Albania, asintomatica



Il Dipartimento di Prevenzione in considerazione dei casi emersi ha intensificato l’attività di tracciamento dei contatti stretti evidenziando per il momento, 26 contatti per i casi di Arezzo che sono già stati immediatamente posti in isolamento. Al momento nella Asl Toscana sud est 2.124 persone sono già in isolamento domiciliare o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi. Ci sono 12 ricoverati presso le Malattie infettive e 3 in Terapia intensiva dell’Ospedale San Donato di Arezzo. L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti à stato possibile attraverso l’effettuazione di 2.065 tamponi.

