Arezzo, il nuovo consiglio comunale se vince Ghinelli e se vince Ralli: così i seggi e i nomi

Se per conoscere il nome del sindaco di Arezzo si dovranno attendere ancora una decina di giorni, già si conosce quale sarà la composizione del consiglio comunale. Due gli scenari possibili che si concretizzeranno a seconda che vinca Ghinelli o Ralli. Il ballottaggio è riservato solo ai candidati a sindaco; i 32 scranni del “parlamentino” sono di fatto assegnati dopo il voto di domenica 20 e lunedì 21 settembre. Cambiano solo i nomi e i rapporti di forza all’interno di maggioranza e opposizione. Tutto questo in attesa che il risultato delle elezioni comunali venga ufficializzato.

Queste le due ipotesi di composizione del consiglio comunale.

In caso di elezione a sindaco di <CF1403>Alessandro Ghinelli</CF> la maggioranza espressione del voto per le liste sarebbe così formata: sei consiglieri ciascuno per Lega, Fratelli d’Italia e OraGhinelli, due per Forza Italia Arezzo nel cuore. Il Carroccio porterebbe a Palazzo Cavallo: Alessandro Casi, Federico Rossi, Egiziano Andreani, Vittorio Giorgetti, Piero Perticai e Fabrizio Ferrari. OraGhinelli: Lucia Tanti, Simon Pietro Palazzo, Roberto Bardelli, Alessandro Calussi, Paolo Bertini e Simone Chierici. Fratelli d’Italia: Luca Stella, Francesco Lucacci, Giovanna Carlettini, Roberto Cucciniello, Francesca Lucherini. Infine Francesco Palazzini o Renato Viscovo: entrambi hanno fatto registrare 103 voti di preferenza. Forza Italia Arezzo nel cuore: Federico Scapecchi e Jacopo Apa.

Così sui banchi dell’opposizione. Oltre al candidato sindaco Luciano Ralli sei consiglieri per il Pd, uno per Arezzo 2020, uno per la lista Ralli, due per Scelgo Arezzo e uno per il Movimento 5 stelle. Pd: Alessandro Caneschi, Donato Caporali, Donella Mattesini, Giovanni Donati, Andrea Gallorini e Valentina Vaccari. Arezzo 2020: Francesco Romizi. Lista Ralli: Angiolo Agnolucci. Scelgo Arezzo: Marco Donati e Valentina Sileno. Movimento 5 stelle: Michele Menchetti.

In caso di elezione a sindaco di<CF1403> Luciano Ralli </CF>ecco come dovrebbe essere composto il consiglio comunale. Quindici i consiglieri eletti nella lista Pd: Alessandro Caneschi, Donato Caporali, Donella Mattesini, Giovanni Donati, Andrea Gallorini, Valentina Vaccari, Giuseppe Simone Modeo, Rossella Peruzzi, Paolo Sisi, Stefano Alessi, Andrea Sereni, Genc Kapxhiu, Renato Peloso, Ilaria Violin e Francesco Falsini. Due i consiglieri di Arezzo 2020: Francesco Romizi e Barbara Peruzzi. Lista Ralli: Angiolo Agnolucci e Fabio Buricchi. CuriAmo Arezzo: Ivo Brocchi.

Così l’opposizione. Oltre al candidato Alessandro Ghinelli, in consiglio sarebbero tre i consiglieri di OraGhinelli: Lucia Tanti, Simon Pietro Palazzo e Roberto Bardelli. Lega: Alessandro Casi, Federico Rossi ed Egiziano Andreani. Fratelli d’Italia: Luca Stella, Francesco Lucacci e Roberto Cucciniello. Forza Italia Arezzo nel cuore: Federico Scapecchi. Scelgo Arezzo: Marco Donati.

