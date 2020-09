Arezzo, il risultato definitivo delle elezioni: Ghinelli avanti di 6.020 voti su Ralli e ora il ballottaggio

24 settembre 2020 a

a

a

Elezioni al Comune di Arezzo, ora è definitivo il risultato della consultazione per eleggere sindaco e consiglio comunale del capoluogo di provincia. Dopo il laborioso spoglio della sezione 37 alla scuola Tricca, che si era bloccato la sera di martedì 22 settembre, è stato ufficializzato il dato conclusivo. Il sindaco uscente Alessandro Ghinelli ha ottenuto 23.638 voti e cioè il 47,08 per cento. Andrà al ballottaggio con Luciano Ralli, candidato del centrosinistra, che ha ottenuto 17.618 voti, pari al 35,09 per cento. A dividerli ci sono 6.020 voti. Nei giorni 4 e 5 ottobre gli aretini saranno chiamati di nuovo alle urne per esprimesi sui due sfidanti. Marco Donati, terzo, ha riportato 4.618 voti che corrispondono al 9,20 per cento. Molto distanziati gli altri, Menchetti del M5s 1.764 (3,51), Fabio Butali con Prima Arezzo 1.022 (2,04), Daniele Farsetti del Patto 723 (1,44), Laura Bottai del Partito comunista 458 (0,91) e Alessandro Massimo Facchinetti 363 (0,2)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.