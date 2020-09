Arezzo, grossa pianta cade sulla strada e colpisce auto di passaggio nel C0rtonese: conducente illeso

25 settembre 2020 a

Grossa pianta cade sulla strada e colpisce un'auto di passaggio: incolume il conducente. E' successo nelle prime ore di questa mattina, venerdì 25 settembre, a Montanare di Cortona lungo la strada provinciale 35. I vigili del fuoco del Comando di Arezzo e del distaccamento di Cortona sono intervenuti dalle 3 della notte per rimuovere l'albero, un pino, caduto per le avverse condizioni meteo: forte vento e pioggia. La vettura che transitava è rimasta coinvolta fortunatamente senza conseguenze per la persona che era alla guida. La strada è rimasta chiusa diverse ore per poter consentire le operazioni di rimozione della pianta. L'intervento si è concluso intorno alle 6.10 di questa mattina. Sul posto anche Carabinieri e personale della Provincia.

