Arezzo, fa tappe in bicicletta per spacciare cocaina: la polizia arresta albanese. La droga tra le caramelle

Pensava di non dare nell'occhio in sella alla bicicletta, nelle sue tappe per il giro di spaccio. Invece un albanese di 39 anni è stato arrestato dalla polizia di Arezzo che era nelle sue tracce. E' stata la Squadra Mobile a bloccare K.L., con precedenti per spaccio di stupefacenti. Era da qualche giorno che gli agenti avevano notato gli strani giri in bici che l’albanese faceva nella frazione di Bagnoro. Da un’attenta attività di osservazione e pedinamento, i poliziotti hanno accertato che durante le passeggiate in bicicletta l’albanese incontrava soggetti, conosciuti come tossicodipendenti, ai quali cedeva dosi di cocaina.

Giovedì, dopo aver accertato l’ennesima cessione di droga, gli uomini della Squadra Mobile hanno bloccato l’albanese e perquisito la sua abitazione all’interno della quale sono stati rinvenuti, nascosti in una confezione di caramelle, ulteriori 25 grammi di cocaina già suddivise in dosi e 8 grammi di marijuana, oltre a strumenti atti al confezionamento dello stupefacente. Nel corso dell’operazione sono stati altresì sequestrati 650 euro, provento dell’attività di spaccio.

L’albanese, con alle spalle precedenti specifici per spaccio, è stato quindi arrestato e tradotto presso la locale Casa Circondariale.





