Arezzo, shopping on line sicuro: i carabinieri di Bibbiena danno consigli anti truffe ai cittadini

E' emergenza truffe on line in Casentino. Fenomeno diffuso ovunque ma che nella vallata della provincia di Arezzo, dopo una vera escalation di casi, vede adesso i Carabinieri della Compagnia di Bibbiena impegnati ancor più, oltre che nel contrasto, anche nella prevenzione. Prevista una serie di incontri con la cittadinanza volti a dare consigli per lo shopping sicuro.

Con la fase di lockdown la caccia sul web ai prezzi migliori ha acceso il desiderio di acquisto da parte di giovani e meno giovani, e sono frequenti le fregature.

Un 50enne pregiudicato di origine campana, residente a Milano, ha tentato di truffare una donna casentinese che aveva messo in vendita un camper in rete e che stava per essere tratta in errore con la tecnica della ricarica presso gli ATM. Il truffatore, aveva utilizzato anche i documenti di un’altra persona ancora, la quale è risultata totalmente estranea ai fatti. Per tale motivo l’uomo è stato denunciato anche per sostituzione di persona.

Mediante tale tecnica, i truffatori, pressando la vittima davanti uno sportello automatico ATM, creando confusione, convinta quest’ultima di ricevere una ricarica/bonifico alla propria carta/conto corrente, di fatto portano ad effettuare una ricarica/bonifico del conto corrente del truffatore stesso. In generale, quando su viene agganciati da una persona che “non batte ciglio” dinanzi al prezzo di acquisto proposto e ha fretta di concludere l’affare cercando di portare le persone davanti ad un ATM nel più breve tempo possibile, anche per un acconto, bisogna sempre diffidare.

Altro contesto nel quale si stanno orientando le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Bibbiena è quello delle truffe riguardanti lo sdoganamento di merci provenienti ad esempio da paesi asiatici.

È stata raccolta una denuncia in questi giorni di un uomo che, acquistato uno strumento musicale all’estero, è stato a sua volta contattato per “sdoganare” l’oggetto. Con una serie di inganni purtroppo i truffatori sono riusciti a farsi inviare numerosi bonifici nel tentativo di “sdoganare” l’oggetto mai più arrivato. Su questo fronte le indagini sono ancora in corso.

Si raccomanda quindi estrema prudenza, anche in questo caso riguardo ad offerte allettanti a fronte delle quali bisogna pagare una tassa di sdoganamento e diffidare ancora ulteriormente quando si viene contattati successivamente per tale operazione.

