Arezzo, il rettore di Santo Spirito Ezio Gori lascia dopo dodici anni: "Non voglio rovinare quello che ho fatto"

Sonia Fardelli 30 settembre 2020 a

a

a

Ezio Gori, rettore di Porta Santo Spirito da 12 anni, ha deciso di non ricandidarsi alle prossime elezioni per il rinnovo dei Consigli direttivi dei Quartieri della Giostra del Saracino.

“La decisione viene da lontano. Avevo intenzione di chiudere con questo mandato. Motivi familiari mi hanno poi spinto ad accelerare la cosa. Mia madre ha bisogno della mia assistenza ed io non possono più stare tante ore al quartiere. Da qui la decisione di non ricandidarmi. Non voglio sciupare con un altro mandato tutto quello che di buono ho fatto. I progetti che avevo li ho realizzati tutti. Portare Martino Gianni alla Colombina, creare una squadra di giovani giostratori con cavalli di proprietà del quartiere, scuderie all’avanguardia ed il museo ai Bastioni. Mi sono tolto tante soddisfazioni, anche grazie all’aiuto del consiglio direttivo.”

C’è già un erede per il ruolo di rettore?

“Io non ho alcuna idea in proposito. L’importante è che chi guiderà il quartiere ci metta tanta passione come ho fatto io. Il 31 marzo del 2010 ho deciso di cessare la mia attività lavorativa. Un’idea che avevo già in mente, ma la spinta finale l’ha data il fatto che volevo fare bene il rettore. Il 1 aprile ero già con il fabbro a San Marco per costruire le nuove scuderie. E lì passavo la mia intera giornata. Penso che se il rettore l’ho fatto io che ero davvero fuori del tutto dalla Giostra, lo può fare chiunque. Ed è bene che ci siano nuove idee e nuovi progetti.”

Cosa mancherà di più ad Ezio Gori di questi dodici anni da rettore?

“Prima di essere rettore ad Arezzo nessuno mi conosceva. La mia vita era dedicata solo alla mia famiglia e al lavoro. Avevo una ditta orafa e lì stavo dalle 7 della mattina alle 21. Come rettore ho invece incontrato tante persone ed ho avuto modo di farmi conoscere alla città. C’è gente che anche ora mi ferma e mi chiede di ripensarci, di restare. E questo mi fa davvero piacere, anche se penso che in questi ruoli prima o poi arriva il momento di lasciare. E bisogna farlo prima ancora che siano gli altri a chiederti di lasciare. Io voglio andarmene in pace, libero di tornare al quartiere sereno in ogni momento.”

E le scuderie che erano una seconda casa? Ed il rapporto con Gianmaria Scortecci ed Elia Cicerchia?

“Alle scuderie quando ho anche una sola ora libera ci vado. Con Elia e Gianmaria in questi anni c’è stato un rapporto speciale, non certo solo da rettore e giostratori. Quando li vedo, mi viene voglia di ripensarci.”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.