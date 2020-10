Arezzo, Covid: Piero Iacomoni di Monnalisa ricoverato. "Sto bene, farò un monumento a medici e infermieri"

Luca Serafini 01 ottobre 2020 a

Iacomoni, come va?

“Ho appena mangiato il purè dell’ospedale ed è buonissimo. Sono al sesto giorno di ricovero e questa esperienza mi fortifica. L’ho presa per il verso giusto: ne approfitto per pensare, pensare, pensare. Non guardo neanche la tv”.

Piero Iacomoni, l’imprenditore di Monnalisa, eccellenza della moda di lusso per bambini, è ricoverato al San Donato di Arezzo in Malattie Infettive. Coronavirus.

Come l’ha beccato?

“Dopo una colazione di lavoro con un fornitore turco io e altri miei familiari ci siamo accorti che qualcosa non andava e siamo stati sottoposti a tampone. Metà famiglia positiva, metà negativa. A me hanno diagnosticato una broncopolmonite che poi, grazie al cielo, con le cure è sparita”.

Come si sente?

“Bene. Non ho particolari disturbi. Tengo il respiratore, aspetto di poter tornare a casa dove gli altri sono in quarantena”.

Paura zero?

“Beh quando mi hanno detto del Covid e ho dovuto preparare la borsa per venire qua, il pensiero è andato alle tante persone vittime di questo virus e mi sono preoccupato. Poi, ripeto, l’ho interpretata in modo positivo, ho riflettuto molto e ho già pensato a delle iniziative”.

Quali?

“Voglio dare il mio contributo concreto a questo reparto, dove i pazienti vengono curati e seguito in modo professionale e premuroso. E ho intenzione di realizzare una nuova statua, un monumento, da collocare lungo il Sentiero della Bonifica, al Ponte alla Nave, accanto a quelle dell’Angiolina, dell’Uomo d’Oro e al busto di Amadeo Peter Giannini, fondatore della Bank of America. A proposito, ma lo sa che faranno un film su Giannini?”

E il nuovo monumento cosa rappresenterà?

“Sarà legato al Covid e al lavoro dei sanitari, medici e infermieri del reparto guidato dal dottor Danilo Tacconi. Un riconoscimento per quello che fanno. E un messaggio per tutti: con il Coronavirus non si scherza”.

Un nemico reale, invisibile, che colpisce se teniamo la guardia abbassata.

“E’ così. Il Covid può aggredirci quando meno ce lo aspettiamo e non è un’invenzione dei politici o di chi vuol seminare timori ingiustificati. Occorre rispettare le regole: distanziamento sociale, uso della mascherina, gel. Purtroppo anche queste precauzioni possono risultare vane, ma sono fondamentali”.

Piero Iacomoni ci risponde dal telefono nel sesto giorno della sua degenza come paziente Covid. Non ha perso la battuta, la voglia di sorridere, l’entusiasmo. Solleva il pollice in segno di ‘ok’ e combatte contro il virus. Proprietario di un brand che fattura oltre 40 milioni l’anno, Iacomoni ha portato il marchio Monnalisa in 64 Paesi nel mondo. Vestiti per i bambini: childrenswear di fascia alta. Una storia partita dal basso, nel 1968, insieme a Barbara Bertocci, la moglie. Oggi sono presidente del cda e direttore creativo. L’ad è Christian Simoni. Piero e Barbara hanno creato un impero fatto di colori, fantasia, eleganza. Con un’anima. A marzo, durante la fase acuta della pandemia, Iacomoni destinò il 5% del ricavato delle vendite online per le urgenti necessità della città, e donò migliaia di mascherine in tessuto non tessuto a sanitari e forze dell’ordine. Era un modo per dire grazie alla città che ha visto brillare la stella Monnalisa. Ora Iacomoni pensa ad un nuovo ‘grazie’, per le cure ricevute in prima persona.

