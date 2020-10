Castiglion Fiorentino piange per la scomparsa di Anna Gloria Devoti, ex presidente del Rione Cassero

01 ottobre 2020 a

a

a

Castiglion Fiorentino piange per la scomparsa di Anna Gloria Devoti, persona molto conosciuta e stimata per l'impegno nella vita pubblica locale. E' stata presidente del Rione Cassero, ha fatto parte dell'amministrazione comunale, attiva nella Pro Loco, sensibile alle vicende sociali e amministrative del paese. Aveva 70 anni. Lo scorso agosto aveva perso il marito, Giovanni Vestrini, altra figura di spicco della vita castiglionese, ex presidente del terziere di Porta Fiorentina. Anna Gloria Devoti combatteva da tempo contro la malattia. La notizia della sua morte ha subito provocato commozione. Il funerale sarà celebrato sabato 3 ottobre nella chiesa di San Pier Luigi Chanel a Castiglion Fiorentino. Il Comune di Castiglion Fiorentino ha espresso "sentite condoglianze alle famiglie Devoti e Vestrini per la scomparsa di Anna Gloria Devoti, da sempre impegnata nella società castiglionese sia come amministratore pubblico a cavallo degli anni '70-'80 che come presidente del rione Cassero negli anni '80". Anna Gloria Devoti, docente, dopo gli studi di Pedagogia ha lavorato nel mondo della scuola, all'Università degli Studi di Siena, sede di Arezzo. Lascia le due figlie ed un vuoto grande tra i tanti che la conoscevano.

