Arezzo, Coronavirus: undici contagiati in più, ci sono una collaboratrice scolastica e una neonata

C'è una collaboratrice scolastica di Civitella in Val di Chiana tra gli undici nuovi contagiati in provincia di Arezzo. La situazione dalle ore 14 del 30 settembre alle 14 del 1 ottobre 2020 relativa alla diffusione del Coronavirus è stata resa nota dalla Asl Toscana sud est. Questi i casi emersi:

Comune di sorveglianza Arezzo

Donna di 53 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica; Donna di 60 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, paucisintomatica; Donna di 83 anni ricoverata in Malattie infettive dell'ospedale di Arezzo

Comune di sorveglianza Civitella Val di Chiana

Donna di 53 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, ambito scolastico; Uomo di 54 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, paucisintomatico

Comune di sorveglianza Capolona

Neonata già in isolamento domiciliare in quanto rientrata dall'Albania

Comune di sorveglianza Cavriglia

Uomo di 54 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatico

Comune di sorveglianza Cortona

Donna di 28 anni già in isolamento domiciliare in quanto rientrata dalla Romania, asintomatica

Comune di sorveglianza Laterina - Pergine Valdarno

Donna di 54 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, sintomatica

Comune di sorveglianza Montevarchi Uomo di 52 anni già in isolamento domiciliare in quanto rientrato dal Senegal, asintomatico

Comune di sorveglianza Pratovecchio - Stia

Uomo di 76 anni già in isolamento domiciliare, screening volontario, asintomatico

Il Dipartimento di Prevenzione attraverso l’attività di tracciamento dei contatti stretti ha evidenziato per il momento 35 contatti per i casi di Arezzo che sono già stati immediatamente posti in isolamento.

Al momento nella Asl Toscana sud est 1.814 persone sono già in isolamento domiciliare o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi. I positivi in carico sono 567.

Ci sono 12 ricoverati presso le Malattie infettive e 2 in Terapia intensiva dell’Ospedale San Donato di Arezzo.

L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti à stato possibile attraverso l’effettuazione di 2.616 tamponi.

