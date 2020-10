Arezzo, ballottaggio per il sindaco: così gli ultimi appelli al voto di Ghinelli e Ralli in due piazze della città

02 ottobre 2020 a

a

a

Ballottaggio per il sindaco di Arezzo. Chiusura della campagna elettorale oggi in due piazze diverse per gli sfidanti al ballottaggio. Sprint finale prima del silenzio elettorale del sabato. Poi il voto: domenica 4 e lunedì 5 ottobre.

Alessandro Ghinelli, per il centrodestra, che al primo turno ha raccolto il 47,08% (23.638 voti) sceglie piazza San Jacopo per il proprio evento di chiusura della campagna elettorale, a partire dalle 18 con il comizio nel quale parlerà da solo. Niente ritorno “fisico” dei big. Per lui ieri è scesa in campo la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, con un video che lo sostiene.

In piazza Sant’Agostino, dalle 21, saranno Paolo Hendel ed Eugenio Giani a chiudere la campagna elettorale di Luciano Ralli per il centrosinistra, che ha raccolto al primo turno il 35,09% (17.618 voti). Con loro l'Orchestra Multietnica Aretina, Matteo Croce e Irene Severi.

Luciano Ralli sarà prima al centro commerciale di Ceciliano, alle 18, per un incontro con i cittadini. Parteciperanno Vincenzo Ceccarelli e le sindache di Civitella e di Monte San Savino, Ginetta Menchetti e Margherita Scarpellini.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.