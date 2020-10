Scontro auto-moto a Cesa, ferito un 33enne di Castiglion Fiorentino

02 ottobre 2020 a

Incidente stradale stamani, venerdì 2 ottobre, alle ore 10:20 a Cesa in prossimità dell'incrocio semaforico. Coinvolte un'auto e una moto. E' rimasto ferito il conducente di quest'ultima, un uomo di 33 anni, residente a Castiglion Fiorentino. Il paziente, in considerazione dei traumi riportati, è stato trasferito con Pegaso 1 in codice giallo al Policlinico Le Scotte di Siena. Sul posto sono intervenuti ambulanza infermierizzata, Carabinieri di Cortona ed elisoccorso.

