Arezzo, arrestato ladro di sigarette dopo furto in tabaccheria a Bucine: refurtiva lanciata contro guardia giurata

Ladro di sigarette arrestato dai carabinieri. E' successo in Valdarno dove un uomo di Tivoli, con precedenti, è ritenuto autore della banda che nel cuore della notte è entrata in azione a Bucine in via Senese. Il colpo all tabaccheria "Lo squero" è fallito per l'intervento, nell'immediatezza, della guardia giurata di servizio nella zona. I malviventi gli hanno lanciato contro il sacco contenente i pacchetti di sigarette. Immediatamente avvisati dall'istituto Globo il titolare e le forze dell'ordine. E' iniziata l'attività dei carabinieri della Compagnia di San Giovanni Valdarno, intervenuti sul posto con una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile e una della Stazione Carabinieri di Bucine. Determinanti la visione di alcuni filmati di videosorveglianza e alcune testimonianze: è così iniziata la caccia ad un’Opel Astra station wagon che è stata individuata successivamente: era parcheggiata poco lontano, nel buio, sul ciglio della strada. Erano le 4 della notte. Dentro era nascosto il pregiudicato 25enne, residente a Tivoli, che ha dato spiegazioni del tutto inattendibili circa la sua presenza in loco. L’uomo e il veicolo sono stati quindi sottoposti a perquisizione dai militari dell’Arma, che hanno trovato gli strumenti da scasso e, soprattutto, gli indumenti indossati al momento del colpo dal reo, immortalato dalle videocamere di sorveglianza dell’esercizio commerciale. La chiarezza del quadro indiziario secondo gli inquirenti non lascia dubbi, l’uomo è uno dei componenti della banda che ha portato a termine il furto, ed è stato immediatamente tratto in arresto per furto aggravato, e messo a disposizione della procura di Arezzo. Gli strumenti da scasso sono stati sottoposti a sequestro, mentre la refurtiva – circa un centinaio di pacchetti di sigarette – è stata restituita al titolare della tabaccheria.

