Arezzo, Coronavirus: a Soci positivi due alunni delle scuole medie, in quarantena tutta la classe e nove insegnanti

Coronavirus nelle scuole, sono risultati positivi due ragazzini in una prima Media dell’Istituto Comprensivo “Emma Perodi” di Soci, nel comune di Bibbiena. I due hanno fatto il tampone a seguito della comparsa di alcuni sintomi. A seguito di questo, la classe ( 17 ragazzi in tutto) è stata messa in quarantena preventiva compresi 9 insegnanti.

Il Sindaco di Bibbiena Filippo Vagnoli, che ha dato notizia della nuova situazione, ha dichiarato: “Sola la classe interessata non andrà a scuola ovviamente, ma dal momento che il Dirigente deve trovare supplenti per le altre classi, solo la scuola primaria di primo grado, ovvero la scuola media, rimarrà chiusa lunedì, giornata nella quale il comune procederà ad effettuare la sanificazione dei locali. Nonostante il problema, oggi possiamo dire che la scelta fatta dalla precedente Dirigente e abbracciata anche dal nuovo Preside di dividere le classi ordinarie in più gruppi, si è rivelata ottima. In questo modo andranno in quarantena solo 17 ragazzini”.

Il Sindaco di Bibbiena richiama tutti alla serenità e al rispetto delle regole: “Purtroppo il Covid è ancora in mezzo a noi e ci rimarrà ancora per un po’ di tempo quindi dobbiamo conviverci. Sapevamo di dover affrontare anche queste situazioni e lo faremo con tutta la serenità del caso. Certamente, come comunità dobbiamo impegnarci fortemente nel rispettare e far rispettare le regole. Un augurio ai ragazzi che fortunatamente stanno bene e a tutti gli insegnanti che si trovano in quarantena”.



