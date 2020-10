Arezzo, è morto don Luigi Menci: una vita per la Chiesa. E' stato parroco di Foiano e di Talla

04 ottobre 2020 a

E 'morto don Luigi Menci . Si è spento poco dopo le 6 di questa mattina, 4 ottobre, festa di San Francesco. Aveva 72 anni e per motivi di salute recentemente aveva lasciato la guida della parrocchia di Foiano della Chiana . Da tempo combatteva contro la malattia. Don Luigi Menci viveva in questo periodo a Castiglion Fiorentino , la terra dove era nato, le circondate dalle amorevoli cure dei parenti. Consacrata la sua vita al Signore, don Luigi è stato inizialmente impegnato a Castiglioni nella missione sacerdotale, distinguendosi per le iniziative tra i giovani, per poi diventare parroco prima a Talla e poi a Foiano della Chiana , dove questo pomeriggio il feretro sarà esposto nella Collegiata . Il funerale sarà celebrato martedì 6 ottobre alle 10 dall'arcivescovo monsignor Riccardo Fontana . Proprio il vescovo della diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro, ad agosto per la festa di San Donato annunciò l'avvicendamento nell'Arcipretura di Foiano, con l'arrivo di don Simeon Eneh . Il parroco in questi giorni aveva informato la comunità foianese, legatissima a don Luigi, del peggioramento delle sue condizioni, invitando i parrocchiani alla preghiera. La grande fede, la cultura, l'entusiasmo di don Luigi Menci, lo hanno reso un punto di riferimento per tanti fedeli della provincia di Arezzo, In sintonia con a Comunione e Liberazione , il movimento nato dal carisma di don Luigi Giussani, don Luigi Menci ha lasciato un'impronta profonda nei luoghi dove ha svolto la missione sacerdotale. La notizia del suo ritorno alla casa del Padre fin dalle prime ore del mattino ha suscitato grande commozione.

