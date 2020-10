Arezzo, Coronavirus: 14 nuovi casi di contagio tra cui una donna e un giovane che fanno sport. Controlli in palestre e società

04 ottobre 2020 a

Coronavirus, oltre alle scuole ci sono ora anche gli ambienti sportivi al centro degli accertamenti in provincia di Arezzo. Due dei 14 nuovi casi di contagio in provincia di Arezzo riguardano una donna di 39 anni, di Arezzo, e un giovane di Montevarchi, 16, che frequentano strutture e società sportive nelle quali adesso saranno effettuati tutti i controlli sui contatti. Il bollettino diffuso dalla Asl non specifica ulteriori dettagli. Questa la situazione emersa in provincia di Arezzo. dalle 14 del giorno sabato 3 ottobre alle ore 14 di oggi, domenica 4 ottobre 2020, relativa alla diffusione del Covid.

(Comune di sorveglianza Arezzo)

1 - Donna di 28 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatica

2 - Donna di 39 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatica, contesto sportivo

(Comune di sorveglianza Castelfranco Piandiscò)

3 - Ragazza di 11 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica

4 - Ragazza di 13 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica

5 - Ragazzo di 15 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatico

6 - Uomo di 18 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatico

7 - Uomo di 55 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatico

(Comune di sorveglianza Castiglion Fiorentino)

8 - Donna di 56 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, paucisintomatica

(Comune di sorveglianza Civitella in Val di Chiana)

9 - Uomo di 18 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, paucisintomatico

10 - Uomo di 21 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatico

11 - Donna di 45 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, paucisintomatica

(Comune di sorveglianza Montevarchi)

12 - Ragazzo di 16 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, sintomatico, studente, contesto sportivo

(Comune di sorveglianza Laterina Pergine Valdarno)

13 - Uomo di 64 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatico

(Comune di sorveglianza Lucignano)

14 - Uomo di 22 anni già in isolamento domiciliare, rientrato da Malta, asintomatico

Il Dipartimento di Prevenzione ha evidenziato 24 contatti per i casi di Arezzo che sono stati immediatamente posti in isolamento. Al momento nella Asl Toscana sud est 1.951 persone sono già in isolamento domiciliare o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi. I positivi in carico sono 629. Ci sono 11 ricoverati presso le Malattie infettive e 3 in Terapia intensiva dell’Ospedale San Donato di Arezzo. L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti à stato possibile attraverso l’effettuazione di 1.920 tamponi.

