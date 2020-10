Arezzo, ballottaggio: oggi il vincitore tra Ghinelli e Ralli. Dal 1944 diciassette sindaci o facenti funzione: i nomi

05 ottobre 2020 a

Arezzo sta per conoscere il nome del sindaco che governerà il comune fino al 2025. Se l'ingegnere Alessandro Ghinelli, primo cittadino uscente, candidato del centrodestra, o Luciano Ralli, medico, candidato del centrosinistra. Si vota fino alle 15, poi lo spoglio delle schede. Affluenza in calo: dei 77.804. aventi diritto al voto, alle 23 di domenica 4 ottobre aveva votato il 44,54 per cento rispetto al 47,26 per cento del primo turno del 20 e 21 settembre.

Ecco tutti i nomi dei primi cittadini di Arezzo nel corso degli anni, dopo la seconda guerra mondiale.

Nominati dal C.L.N (Comitato liberazione nazionale)

Antonio Curina 16 luglio 1944 - 21 marzo 1946. Sindaco

Eletti dal Consiglio comunale

(O nominati da organismi sovraordinati)

Enrico Grazi 21 marzo 1946 - 21 febbreio 1948. Sindaco

Santi Galimberti 21 febbraio 1948 - 30 giugno 1951. Sindaco

Ivo Barbini 30 giugno 1951 - 29 luglio 1956. Sindaco

Ruggiero Marzocchi 21 gennaio 1955 - 29 luglio 1956. Pro sindaco

Renato Schiavo 29 luglio - 18 settembre 1956. Commissario prefettizio

Renato Schiavo 18 settembre 1956 - 22 giugno 1957. Commissario straordinario

Cornelio Vinay 22 giugno 1957 - 1 agosto 1963. Sindaco

Aldo Ducci 1 agosto 1963 - 23 marzo 1966. Sindaco

Renato Gnocchi 23 marzo - 1966 - 12 luglio 1970. Sindaco

Aldo Ducci 12 luglio 1970 - 28 giugno 1990. Sindaco

Valdo Vannucci 28 giugno 1990 - 18 maggio 1995. Sindaco

Eletti a suffragio universale

Paolo Ricci 18 maggio 1995 - 28 giugno 1999 Sindaco (dopo ballottaggio)

Luigi Lucherini 28 giugno 1999 - 28 giugno 2004 Sindaco (dopo ballottaggio)

Luigi Lucherini 28 giugno 2004 - 21 febbraio 2006. Sindaco (dopo ballottaggio)

(Carlo Striccoli 21 febbraio 2006 - 11 aprile 2006. Commissario prefettizio)

(Michele Fallica 11 aprile 2006 - 30 maggio 2006. Commissario prefettizio)

Giuseppe Fanfani 30 maggio 2006 - 11 maggio 2011. Sindaco

Giuseppe Fanfani 19 maggio 2011 - 16 settembre 2014. Sindaco

(Stefano Gasperini 16 settembre 2014 - 16 giugno 2015. Vice sindaco facente funzioni)

Alessandro Ghinelli 16 giugno 2015 - 5 ottobre 2020. Sindaco (Dopo ballottaggio)

