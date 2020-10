Arezzo, l'addio a don Luigi Menci: tra i suoi chierichetti il calciatore Giaccherini. Quella visita del cardinale Bassetti

Piero Rossi 05 ottobre 2020 a

Si è diffusa velocemente nella mattinata domenicale la notizia della morte di don Luigi Menci, sacerdote castiglionese, che ha svolto la sua attività pastorale tra Casentino e Valdichiana come parroco di Talla e di Foiano.

Don Luigi aveva 72 anni. Era nato a Santa Lucia in una famiglia dalle salde radici cristiane che furono alla base, diceva sempre, della sua scelta di entrare ancora giovanissimo nel Seminario Vescovile di Arezzo, insieme all'esempio del parroco della Pievuccia, Don Vezio, mitica figura del clero aretino. I genitori, Santi e la Bianca, lavoravano la terra insieme allo zio Menco e alla zia Ferruccia, con i quali costituivano un'unica famiglia. Negli anni del seminario, guidati dal Rettore Don Luciano Giovannetti, “Gigi” e i suoi compagni venivano a volte a far la vendemmia dai Menci, per passare una giornata all'aria aperta.

Don Luigi “cantò Messa”, come si diceva una volta, nel 1973. Appena ordinato sacerdote fu mandato dal Vescovo Cioli a Castiglion Fiorentino, nella Parrocchia della Collegiata, come “cappellano” dell'Arciprete Don Domenico Bigliazzi. A Castiglioni, oltre al servizio in parrocchia, Don Luigi si dedicò soprattutto alla pastorale dei giovani, negli anni della sua adesione al movimento ecclesiale di Comunione e Liberazione. Il rapporto con il movimento fondato da Don Luigi Giussani, iniziato già negli anni del seminario, è stato fondamentale nella vita sacerdotale di Don Luigi, che puntando sulla forte connessione tra fede e vita avvicinò tanti giovani alla religione.

All'inizio dell'86, dopo oltre dieci anni nella sua Castiglioni, Don Luigi fu inviato a reggere la Parrocchia di Talla. In Casentino svolse una intensa attività nella scuola – fu insegnante a Bibbiena – e guidò tanti giovani nella fede, molti aderirono a CL. In parrocchia ebbe come affezionato chierichetto anche Emanuele Giaccherini, poi calciatore della Juventus e della Nazionale. Dopo quindici anni il Vescovo riportò Don Luigi in Valdichiana, affidandogli la parrocchia di Foiano della Chiana. In tutti i suoi spostamenti accanto a Don Luigi ci fu sempre la mamma Bianca, donna “venerata” dai parrocchiani del figlio, scomparsa pochi mesi fa. Anche a Foiano l'attività di Don Luigi fu intensa, fu vicino ai giovani, alcuni dei quali tirò fuori anche da situazioni difficili. Fondò il Banco Alimentare “Pierluigi Frassati”, che divenne punto di riferimento essenziale per le persone in difficoltà.

Di quanto abbia ben seminato Don Luigi Menci nella sua vita pastorale, è testimonianza la processione continua di gente che è venuta a trovarlo a Santo Stefano, in Val di Chio, in questi ultimi mesi trascorsi a casa della cugina, che con tutta la famiglia lo ha assistito nella malattia che lo ha tormentato negli ultimi tre anni. Gente dal Casentino, da Foiano, tanti vecchi amici castiglionesi, ma è venuto anche il Cardinale Gualtiero Bassetti, Presidente della CEI, il Vescovo Fontana, il Vescovo Salvi, tanti sacerdoti, messaggi anche da Mons. Bellandi, Arcivescovo di Salerno, grande amico di Don Luigi tra i preti di CL. “Resta la gratitudine per la sua guida nella fede – ci dicono le persone che gli sono state vicine fino all'ultimo – ed il suo messaggio al suo popolo: quello di essere sempre vicini alla Chiesa, nell'amore e nell'obbedienza”.

Tanti ricordi e attestati di cordoglio sui social da parte di sindaci e fedeli, La salma di Don Luigi Menci si trova esposta nella Collegiata di Foiano dove, domani mattina 6 ottobre alle 10, l'Arcivescovo Riccardo Fontana celebrerà le esequie. La sepoltura avrà luogo nel cimitero di Castiglion Fiorentino.

