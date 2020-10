Arezzo, furto nella notte a Todis: ladri si calano dal tetto e scappano con i soldi

05 ottobre 2020 a

Ladri in azione ad Arezzo. Una banda di malviventi ha preso di mira il supermercato Todis in via Casentinese. Si sono calati dal tetto dopo aver aperto un varco dal quale passare e, una volta all'interno, hanno compiuto la razzia. Avrebbero rubato i soldi delle casse, ma sul furto ancora si conoscono pochi particolari. L'azione ladresca, probabilmente condotta da professionisti del crimine, è avvenuta nelle ore notturne tra domenica 4 e lunedì 5 ottobre 2020. Sul posto la polizia e che ha avviato le indagini. Rilievi della scientifica. Ancora da quantificare l'ammontare del bottino e del danno.

