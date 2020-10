Ballottaggio, Alessandro Ghinelli straccia Luciano Ralli: finisce 54.5 a 45.5 (96 sezioni su 97)

05 ottobre 2020 a

a

a

Alessandro Ghinelli riconfermato sindaco della città di Arezzo. Quando le sezioni scrutinate sono 96 su 97, la percentuale di Ghinelli nel turno di ballottaggio è del 54,52% dei voti contro il 45,48% dello sfidante Luciano Ralli. Alessandro Ghinelli, candidato sostenuto dal centrodestra composto da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia Arezzo nel Cuore, lista Oraghinelli 20-25 e Civitas Etruria, al momento ha ottenuto 23369 voti. Per Luciano Ralli, che è sostenuto da una coalizione di centrosinistra composta da Partito Democratico, Lista Ralli, Arezzo 2020 per Cambiare a Sinistra, Arezzo Ci Sta! e CuriAmo Arezzo, i voti al momento sono 19.495. Manca una sola sezione, la numero 19, per completare il dato. Ma intanto è scoppiata l’euforia ed è festa nella sede elettorale del riconfermato sindaco di Arezzo.

