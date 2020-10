Arezzo, Coronavirus: studenti contagiati e in isolamento, così la situazione a Soci e Castelfranco

06 ottobre 2020 a

Diciotto positivi emersi solo ieri nella cittadella scolastica di Soci. E il sindaco Filippo Vagnoli in serata che adotta la misura ormai diventata necessaria: chiusura e stop lezioni per l’intera scuola media per almeno una settimana. Sono le 20 di ieri quando arriva l’aggiornamento del Comune di Bibbiena sulla già delicata situazione delle scuole del territorio. Il caso della media XIII Aprile era iniziato venerdì, con due alunni di una classe Prima risultati positivi. Ieri l’aggravamento del quadro. Un primo annuncio del sindaco Vagnoli che metteva in evidenza come, tra i 17 giovani in isolamento e le nove insegnanti, una di loro fosse risultata positiva, portando a 51 (tre classi) il totale degli alunni da far restare a casa. Ma in serata la situazione è precipitata. Dei 35 tamponi effettuati, 16 sono risultati positivi alla scuola media, con 13 studenti contagiati e ben tre insegnanti. Altri due casi di Covid anche alla scuola elementare “Emma Perodi”, che si trova nella stessa cittadella scolastica della frazione bibbienese. Diciotto dunque in tutto. Ed è scattata la misura. “Chiudiamo adesso per almeno una settimana per effettuare tutti i tamponi e avere un quadro più completo della situazione sanitaria - ha detto Vagnoli -. Chiaramente, visto che la situazione è in continua evoluzione, ci riserviamo di intervenire anche in altri ambiti, oltre quelli scolastici. Richiamo di nuovo tutti ad un alto senso di responsabilità. Dobbiamo seguire le regole e soprattutto evitare assembramenti inutili anche in abitazioni private. Stiamo vivendo una nuova emergenza e chiedo alla popolazione di seguire le indicazioni delle autorità sanitarie”. Ieri, anche se a questo punto il bilancio è stato incrementato con le variazioni sopraggiunte in serata, erano stati tredici i contagiati segnalati dalla Asl in tutta la provincia. E tra questi un bimbo di 4 anni che frequenta un asilo di Montevarchi. Ad Arezzo capoluogo sei le persone [TESTO]risultate [/TESTO]positive: tra queste un uomo di 80 anni ricoverato in ospedale, ed ancora una donna di 89 anni in isolamento domiciliare, come anche tre donne di 25, 42 e 44 anni e un uomo di 57, tutti asintomatici o paucisintomatici. A Civitella in isolamento due persone, una a Pratovecchio Stia, tre a Montevarchi.

[/CITTA-SOLA]Due studenti positivi, chiuse due classi della scuola media e 44 studenti a casa in isolamento, nella speranza che nessun di loro risulti contagiato dal Covid e che dopo questo periodo possano dunque tornare in aula. La dirigente scolastica dell’istituto comprensivo “Don Milani” Cecilia Pampaloni ha disposto la chiusura di due classi, la prima sezione B e la seconda sezione A, della scuola secondaria di primo grado del plesso scolastico di Piandiscò, a seguito degli esiti positivi al tampone di due studenti di 11 e 13 anni. Si precisa che la chiusura delle classi è stata disposta su indicazione dell’Azienda Usl Toscana Sud Est, seguendo le norme che sono contenute nei vari protocolli per limitare la diffusione del contagio nelle scuole. Entrambi i ragazzi sono legati alle cinque persone risultate positive al virus Covid ieri, in isolamento e fortunatamente asintomatici. Nella giornata di ieri è stata anche confermata la presenza di un ulteriore caso positivo residente nel comune di Castelfranco Piandiscò, ossia una donna di 59 anni seguita da un’altra Asl e ricoverata in ospedale con sintomi, per un totale diciassette persone attualmente affette dal Coronavurus. “Nel nostro comune, da marzo a maggio, abbiamo avuto 16 casi; da giugno a settembre siamo arrivati a 25 casi e da oggi ci sono 17 persone positive, anche se asintomatiche per la maggior parte. Per questo invito tutti - dice il sindaco Enzo Cacioli - a seguire le norme di comportamento anti contagio, a indossare la mascherina anche all’aperto, a mantenere la distanza di sicurezza interpersonale, e a seguire comportamenti responsabili per la sicurezza propria e della propria comunità. Si invitano le famiglie a controllare comportamento dei figli ricordando le regole alle quali tutti siamo tenuti a sottostare per il bene della collettività, e agli anziani di evitare situazioni potenzialmente pericolose vista la fascia di età critica durante il periodo influenzale. La scuola è ben organizzata ma il rischio non finisce quando si entra, ci sono rischi all'uscita e all'entrata. Bisogna evitare ogni aggregazione tra famiglie diverse, bisogna andare in giro solo con la mascherina e mi appello - conclude Cacioli - anche alle associazione sportive, ai parroci e chiedo a tutti di garantire sicurezza facendo osservare il distanziamento. Raccomandazione che vale anche per gli esercizi di ristorazione”.

