Arezzo, muore schiacciato da betoniera: è un uomo di Napoli, la tragedia nel comune di Castelfranco Piandiscò

06 ottobre 2020 a

a

a

Tragico infortunio sul lavoro in Valdarno in provincia di Arezzo. Un uomo di 51 anni è morto in località Botriolo, nel comune di Castelfranco Piandiscò. Sarebbe stato schiacciato da una betoniera. Dinamica ancora da accertare da parte dei carabinieri. Il corpo del 51enne, originario della provincia di Napoli, è stato trovato vicino al camion in una rimessa di betoniere per la distribuzione di calcestruzzo. E' successo questa mattina alle 8.30. Sul posto l'Automedica del Valdarno, l'ambulanza di Castelfranco e i militari dell'Arma per i rilievi, con una pattuglia della stazione carabinieri di Castelfranco Pianfiscò. Vicenda al vaglio anche del Pilss, il servizio di prevenzione esicurezza nei luoghi di lavoro. L'uomo presentava gravi traumi, si ritiene per lo schiacciamento sotto le ruote di uno dei mezzi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.