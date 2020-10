Arezzo, viaggiano con cocaina purissima in auto: arrestati un tunisino e un libico in Autostrada del Sole

06 ottobre 2020 a

a

a

Cocaina purissima in auto, la Polizia Stradale di Arezzo arresta due cittadini nordafricani, un trentenne tunisino senza fissa dimora ed un quarantasettenne libico domiciliato a Subbiano, E' successo ieri sera, lunedì 5 ottobre 2020 nel tratto aretino dell'A1. I due erano in possesso di 26 grammi di sostanza stupefacente che, una volta tagliata, poteva rendere loro sul mercato dello spaccio almeno diecimila euro.

I poliziotti della Sottosezione di Battifolle, li hanno fermati nei pressi del casello di Arezzo mentre transitavano in direzione sud all’interno di una Lancia Ypsilon con targa italiana.

Il conducente inizialmente ha cercato di sottrarsi al controllo, facendo finta di non avere capito, non fermandosi all’alt ma, immediatamente dopo, è stato costretto a fermarsi in corsia d’emergenza.

Perquisita l’auto, è spuntato un involucro di cellophane contenente della polvere bianca che, sottoposta al narcotest, è risultata essere cocaina pura.

E’ quindi scattata anche una perquisizione a casa del soggetto domiciliato a Subbiano presso la quale non sono stati rinvenuti ulteriori quantitativi di droga o altro materiale utile alle indagini.

Entrambi sono stati arrestati per la detenzione ai fini di spaccio dello stupefacente ed associati al carcere di Arezzo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.