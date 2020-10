Arezzo, i diari segreti di Giulio Andreotti svelati dai figli in un libro: evento alla Casa dell'Energia

07 ottobre 2020 a

“I diari segreti” di Giulio Andreotti presentati ad Arezzo. Appuntamento giovedì 8 ottobre alle 21 alla Casa dell'Energia in via Leone Leoni. Saranno i figli Stefano e Serena a raccontare il libro. Modera l'evento il giornalista Davide Vecchi, direttore dei quotidiani del Gruppo Corriere. L'iniziativa è della associazione Cultura Nazionale di Cristiano Romani.

Giulio Andreotti è stato presidente del Consiglio negli anni della solidarietà nazionale, della crisi economica e del terrorismo, culminati nel rapimento e nell'uccisione di Aldo Moro. Nel decennio seguente la sua attività politica assume una decisa connotazione internazionale, con la nomina a presidente della commissione Esteri della Camera e poi, con il primo governo Craxi, a ministro degli Esteri. Questi suoi diari inediti, dal 6 agosto 1979 al 22 luglio 1989, diventano così la storia dall'interno non solo del nostro Paese, ma anche degli Stati Uniti da Carter a Reagan, dell'Urss da Breznev a Gorbaciov, della rivoluzione iraniana, del conflitto in Medio Oriente, della tormentata costruzione di un'unità europea. Allo stesso tempo, raccontano la vita quotidiana dell'uomo che per oltre mezzo secolo ha dominato la vita politica italiana.

