Arezzo, le critiche del Pd rimbalzano su Marco Donati: "Chi ha perso faccia le sue analisi"

Nel Pd c’è chi lo ha definito “terzopolista”. E il termine è tra i più teneri degli ultimi tempi. Marco Donati è stato accusato di aver cercato una ribalta personale, a discapito del cambiamento a Palazzo Cavallo. Ma l’ex deputato del Partito Democratico non raccoglie le provocazioni. Tiene la barra dritta alla guida del suo progetto politico, quello “Scelgo Arezzo” che ritiene la vera novità in campo.

In che direzione sono andati i vostri voti?

“I 4.618 consensi del 20 e 21 settembre provengono da aree culturali diverse. Buona parte sono arrivati da gente che non avrebbe votato se non ci fossimo stati noi. Quindi, tolta quella parte, credo che i voti siano confluiti, riposizionandosi, un po’ di qua e un po’ di là. Non saprei in quale misura”.

La accusano di aver preferito il “risiko” al buon governo della città.

“Non polemizzo. Quelli che stanno cercando di far ricadere le proprie debolezze e incoerenze su di noi, sarebbe meglio guardassero a se stessi e facessero delle analisi serie. Io credo che noi abbiamo provato ad affermare la priorità dei programmi. E mi pare che siamo stati anche compresi da molti aretini: un 9,2 per cento che non è affatto poco. I due candidati a sindaco, con i quali ci siamo confrontati prima del ballottaggio, Ghinelli e Ralli, hanno riconosciuto entrambi il valore delle nostre idee. E le avrebbero sposate, soprattutto su sanità e formazione, un modello nuovo di economia e occupazione”.

Ghinelli parla di punti di contatto.

“Naturale conseguenza dell’interesse e dell’impegno manifestati quando ci siamo confrontati”.

Con questa campagna elettorale per conto suo, oltre ai consensi pensa di essersi fatto molti nemici?

“Chi mi considera nemico fa un grosso errore, in politica non ci sono nemici ma avversari. Mai giudicato nemico, da parte mia, chi la pensa diversamente: altrimenti si cade nella barbarie, quel tipo di politica che ha nauseato i cittadini”.

Ha telefonato al vincitore Ghinelli e allo sconfitto Ralli?

“No, ma non per mancanza di rispetto. Avrò modo di vederli di persona. Sono stato osservatore di questo ballottaggio”.

La cosa che in questo periodo l’ha gratificata di più?

“La lettera di una bambina, Azzurra, con la quale ho dialogato a lungo: una voce preziosa, dei tanti che non votano ma che rappresentano il futuro per il quale dobbiamo creare opportunità”.

E la cosa che l’ha ferita di più?

“Quando prima del ballottaggio si diceva che avevo fatto un ulteriore incontro con Ralli e Giani, a pranzo, e poi avrei visto Ghinelli: si dava l’idea di una politica interpretata come la ricerca di un accordo al ribasso”.

Si dice che lei ha fondato la lista civica perché Italia Viva non puntava su di lei.

“Feci il mio ultimo intervento su temi centrali come sanità e acqua, ed avvertii che le mie sollecitazioni cadevano nel vuoto. Che non c’era spazio. Poi il centrosinistra decise che non ci sarebbero state primarie... ma ormai questo è il passata. Ora non ho tessere, con molti aretini condivido un progetto che contiene idee concrete e moderne per il bene di Arezzo. E su quelle mi batterò in consiglio comunale”.



