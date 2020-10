Coronavirus, altri 10 casi alla scuola media di Soci e uno alle elementari di Bibbiena

07 ottobre 2020 a

Stanno arrivando i primi referti dei 150 tamponi effettuati nelle scorse ore. Alla scuola media di Soci sono stati riscontrati altri 10 casi positivi al covid19 oltre i 18 degli scorsi giorni. Ricordiamo che la scuola, al momento, ha sospeso le lezioni in presenza proprio a seguito dell’emergenza sanitaria in atto. E' stato inoltre riscontrato un caso alle Elementari di Bibbiena. La classe, si tratta di una quinta, è stata posta in quarantena. La situazione, ovviamente, è in continua evoluzione.

