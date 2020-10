Arezzo, furti in appartamento: denunciate due donne trovate con grimaldelli dopo colpo tentato a Montevarchi

08 ottobre 2020 a

Due donne con un kit completo di cacciaviti e grimaldelli trovate nei pressi di una casa visitata da poco dai ladri e denunciate per tentato furto. E' successo a Montevarchi la mattina di mercoledì 7 ottobre, Ad operare sono stati i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Giovanni Valdarno. Decisivo l'assist fornito ai militari dell'Arma dai cittadini che nei giorni precedenti avevano segnalato la presenza in zona di un'auto sospetta che procedeva ad andatura moderata per le strade. E' proprio dal controllo della vettura, in base alla targa indicata, che una pattuglia del nucleo Radiomobile, che le due sono state intercettate. La macchina era ferma sul ciglio della strada. Il controllo degli occupanti ha permesso di identificare le donne, entrambe con precedenti per reati contro il patrimonio, residenti una a Roma e l’altra a Monza. Interrogate sul motivo della loro presenza a Montevarchi, le donne non hanno convinto con le loro risposte, E' così scattata la perquisizione con il rinvenimento di un campionario di cacciaviti e, grimaldelli e chiavi inglesi, ulteriore elemento che portava a presumere che le stesse si fossero recate nel Valdarno per perpetrare dei furti. Successivi approfondimenti hanno permesso di accertare che poco prima un’abitazione poco distante, proprio nella direzione da cui erano state viste arrivare le due donne, era stata oggetto di “visita” da parte di topi d’appartamento: la porta era stata scassinata e le stanze erano state completamente messe a soqquadro, ma niente era stato asportato. I segni di effrazione lasciati sulla porta sono ritenuti dagli inquirenti perfettamente compatibili con gli strumenti da scasso rinvenuti all’esito della perquisizione delle due donne. Le due donne sono state pertanto condotte in caserma per gli accertamenti di rito, e denunciate in stato di libertà all’autorità giudiziaria.



