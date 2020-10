"L'affresco della Battaglia di Anghiari non c'è": Leonardo, Vasari, l'enigma risolto e l'indagine infinita

Francesco Del Teglia 08 ottobre 2020 a

Quell’affresco non c’è. “Non esiste nessuna Battaglia di Anghiari sotto il dipinto del Vasari nel salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio” a Firenze.

Una sentenza, come riportato sulle pagine fiorentine di Repubblica nell’edizione di ieri.

Lo assicura Cecilia Frosinini, esperta dell’opera leonardiana, direttrice del dipartimento restauro pitture murali dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze. Con lei anche altri luminari del settore che avevano partecipato a un convegno sulla decorazione della Sala Grande di Palazzo Vecchio i cui atti sono andati a comporre il volume “La Sala Grande di Palazzo vecchio e la Battaglia di Anghiari di Leonardo da Vinci”. La questione è antica. Da anni ormai si discute se sotto gli affreschi del Vasari nel Salone dei Cinquecento, nello specifico sotto la “Battaglia di Scannagallo” si celasse l’affresco di Leonardo che raffigura la celebra battaglia combattuta nella piana fra Anghiari e Sansepolcro. Tante le ipotesi avanzate nel tempo, molte le ricerche effettuate. Addirittura nel recente passato dell’argomento si occupò anche il Ministero, dietro sollecitazione dell’allora sindaco fiorentino Matteo Renzi. Riscontri effettivi sempre pochi. Ora questo libro di oltre 600 pagine, in cui il pool di esperti narrando le vicende storiche del Salone e di Palazzo Vecchio attesta che nel corso della prima metà del XVI secolo avvennero molteplici trasformazioni e ristrutturazioni tali che nessuna traccia del capolavoro leonardiano avrebbe potuto sopravvivere nel corso del tempo.

Ad Anghiari quali le reazioni su questi nuovi studi e sulla conclusione?

Secondo Gabriele Mazzi, direttore del locale Museo della Battaglia, l’ultima ipotesi formulata non è troppo distante dal vero.

E ne spiega il perchè.

“Dagli anni ’60 del secolo scorso” spiega il direttore del Museo della Battaglia “l’universo degli studiosi della scuola fiorentina, Opificio delle Pietre Dure e Università, ha sempre avversato questa possibilità. Fin qui mancava un tassello fondamentale per comprendere meglio la materia in questione, cioè uno studio approfondito sulla trasformazione di Palazzo Vecchio e del relativo Salone nel 1500. Ora questo studio c’è, gli è stato dedicato un apposito convegno i cui esiti sono confluiti in una pubblicazione. E questo lavoro scientifico è stato di elevato livello considerando i suoi interpreti e le relative competenze multidisciplinari”.

Una pietra tombale dunque definitiva sulla possibilità che Leonardo abbia davvero affrescato l’opera a Palazzo Vecchio?

“Di definitivo nella ricerca storica e artistica non c’è mai nulla” sostiene Gabriele Mazzi direttore del Museo della Battaglia “e sono convinto che l’indagine magari andrà avanti. Di certo quanto svelato in quest’ultimo studio è abbastanza vicino al vero, anche perché gli indizi fin qui riscontrati hanno prodotto risultati che poco si discostano da quanto emerso in questo ultimo studio”.

