Gubbio-Arezzo posticipata alle ore 20.45 per sospetti casi di Covid

La partita Gubbio-Arezzo, valevole per la quarta giornata di campionato di serie C, in un primo tempo programmata per le ore 18.30 è stata invece posticipata alle 20.45. Sono stati infatti riscontrati due sospetti casi di positività all'interno della squadra umbra e quindi, come da regolamento, che dice: "Qualora i casi di positività al virus siano riscontrati nei calciatori della società ospitante, in attesa di conoscere l’esito del predetto immediato ciclo di test/accertamenti, che comunque dovrà pervenire almeno quattro ore prima del calcio d’inizio, il club stesso potrà richiedere alla Lega Pro il posticipo dell’orario della gara in programma. Solamente qualora la gara sia programmata dopo le ore 20.30, la Lega potrà disporre il posticipo al giorno successivo", il Gubbio ha chiesto lo spostamento di orario in attesa dei tamponi. Non resta che aspettare.

