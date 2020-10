Arezzo, Coronavirus: positivi due studenti al Liceo di Castiglion Fiorentino. Il sindaco: classi in quarantena

08 ottobre 2020 a

Due studenti del Liceo Giovanni da Castiglione, a Castiglion Fiorentino, positivi al Coronavirus. Lo annuncia il sindaco Mario Agnelli con un post nel suo profilo Facebook. "Non ho comunicazioni ufficiali nè dalla Regione nè dall'Azienda Sanitaria, ma sono stato informato che 2 studenti del Liceo, uno di 16 anni, castiglionese, e uno di 15 anni residente in un altro comune della Valdichiana sono risultati positivi al Covid-19 sempre con iniziali lievi sintomi."

Le classi coinvolte, annuncia il sindaco di Castiglion Fiorentino "verranno messe in quarantena e la situazione è monitorata in queste ore dall'Ufficio Igiene della ASL. Seguiranno aggiornamenti per eventuali ulteriori provvedimenti".

Nel frattempo sono risultati positivi al Covid con leggeri iniziali sintomi anche, fa sapere sempre il primo cittadino, i familiari della 55 enne segnalata due giorni fa e più esattamente sono la madre di 84 anni, la sorella di 54 e i nipoti di 17 e 15 anni, già posti in isolamento domiciliare.

Salgono così a 45 i casi complessivi con un età media di 37 anni.

