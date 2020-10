Arezzo, incendio nella notte al palazzo comunale di Pieve Santo Stefano: a fuoco il tetto

09 ottobre 2020 a

Incendio nella notte al palazzo comunale di Pieve Santo Stefano. Le fiamme hanno attaccato il tetto dell'edificio sede del comune, ubicato nel centro storico della cittadina della Valtiberina. E' successo verso le 22 di giovedì 8 ottobre. Il fuoco ha colpito la copertura in legno, un tetto ventilato che proprio per le sue caratteristiche rende più complicata l'azione di spegnimento. Impegnate a Pieve squadre dei vigili del fuoco di Arezzo e di Sansepolcro. L'incendio riguarda una porzione del tetto e non tutta la copertura. Il bagliore nella notte è stato visto da tutta la popolazione. A mezzanotte l'intervento dei pompieri era ancora in corso, dopo lo spegnimento, per effettuare tutte le operazioni successive di bonifica, controllo e le verifiche sulla stabilità della struttura. Il municipio ha riportato danni che devono essere stimati con esattezza. Da accertare le cause.

