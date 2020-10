Arezzo capitale della pace con Liliana Segre: ultima testimonianza alle scuole. I big delle istituzioni a Rondine

Sara Polvani 09 ottobre 2020 a

E’ cominciato il giorno di Liliana Segre a Rondine. Oggi, venerdì 9 ottobre, dalle 10, nel borgo medioevale alle porte di Arezzo sede dell’organizzazione internazionale impegnata da oltre vent’anni nella formazione di giovani leader di pace al fine di ridurre i conflitti armati nel mondo, si terrà l’evento “Grazie Liliana! L’ultima testimonianza pubblica di Liliana Segre alle scuole italiane e ai giovani del mondo da Rondine Cittadella della Pace”. Per questo appuntamento ad Arezzo arriveranno le massime cariche dello Stato: il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i presidenti di Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, e Camera, Roberto Fico, che porteranno i loro saluti istituzionali, oltre ad un’ampia rappresentanza del Consiglio dei Ministri e altre istituzioni.

“Liliana Segre”, spiega Franco Vaccari, fondatore e presidente di Rondine, “è l’essenza stessa della Cittadella della Pace. In lei ritroviamo tutto ciò che ci ha condotto a immaginare Rondine e a svilupparla: il superamento dell’odio e dell’inimicizia attraverso la decostruzione del concetto del nemico, l’impegno educativo e formativo, una leadership positiva, la testimonianza come impegno civico. E’ per noi un dono prezioso la sua ultima testimonianza a Rondine, da cui il titolo dell’evento come segno di gratitudine e impegno a far vivere qui la sua memoria nel futuro attraverso i giovani”.

La senatrice a vita offrirà una sua ultima testimonianza pubblica consegnando idealmente il testimone della difesa della memoria ai giovani - simbolicamente rappresentati dai ragazzi “nemici” di Rondine che hanno scelto di convivere e impegnarsi per costruire processi di pace tra i loro popoli e da una delegazione di studentesse e studenti che parteciperanno alla giornata, in rappresentanza delle scuole italiane - perché proseguano e diffondano il suo messaggio di pace e superamento dell’odio.

La giornata si aprirà con l’inaugurazione dell’Arena di Janine. Lo spazio, intitolato alla giovane amica di Liliana Segre uccisa nelle camere a gas di Auschwitz, sarà un grande contesto naturale ed eco-sostenibile di aggregazione per i giovani che promuoverà la memoria quale strumento efficace contro l’indifferenza. Con il taglio del nastro dell’Arena sarà lanciato il progetto Cittadella del Terzo Millennio.

Quella di oggi sarà, dunque, una giornata dedicata ai giovani e alle scuole che vedrà anche un’importante presenza delle istituzioni per rendere omaggio all’impegno di testimone della Shoah della senatrice e per garantire l’impegno dello Stato a farsi promotore di questo passaggio del testimone ai giovani.

Impegno che sarà sigillato dalla consegna alla senatrice della copia anastatica della prima edizione della Costituzione Italiana, inviata in dono dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e contenente il suo messaggio da parte della ministra Lucia Azzolina, in virtù dell’impegno del Ministero dell’Istruzione di farsi promotore del messaggio della Segre attraverso la scuola.

L’evento sarà trasmesso in diretta da Rai Tre: la conduzione sarà affidata a Ferruccio De Bortoli, ex direttore e oggi editorialista del Corriere della Sera. Sarà possibile assistere alla giornata di Rondine anche via streaming su grazieliliana.rondine.org.

