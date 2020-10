Arezzo, ruba profumi di marca all'Outlet di Foiano ma viene scoperta e bloccata dai carabinieri

09 ottobre 2020 a

Una donna di 44 anni è stata sorpresa a rubare profumi in un negozio del Valdichiana Outlet Village alle Farniole di Foiano della Chiana. E' successo giovedì 8 ottobre e nei guai è finita una signora originaria della Moldavia residente a Monteroni d'Arbia (Siena). La commessa del negozio di profumi, cosmetici e prodotti per il corpo ha notato i movimenti sospetti della cliente ed ha segnalato la presenza ai carabinieri con una telefonata. Una pattuglia della compagnia di Cortona impegnata nei controlli del territorio, mirati anche al rispetto delle misure contro la diffusione del Coronavirus, è entrata nel punto vendita e la donna ha cercato di uscire. Ma il sistema di allarme è entrato in funzione. Nella borsa aveva tre confezioni di profumo di marca per un valore che si aggira sui 300 euro. La merce è stata recuperata e per la donna, incensurata, è scattata la denuncia a piede libero all'autorità giudiziaria di Arezzo.

