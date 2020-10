Arezzo, donna e bambina ferite nello scontro fra auto a Castigion Fiorentino nell'incrocio famigerato

09 ottobre 2020 a

a

a

L'incrocio famigerato colpisce ancora. Due persone ferite a Castiglion Fiorentino nell'impatto tra due auto all'intersezione tra via della Consolazione e via Val di Chio, all'ingresso della frazione di Santa Lucia. In ospedale sono state portate una donna di 44 anni e una bambina di 3. L'incidente stradale è successo oggi, venerdì 9 ottobre alle 13.30. Sul posto l'ambulanza da Cortona e l'automedica proveniente dall'ospedale della Fratta. La donna e la piccola sono state trasportate dai soccorritori all'ospedale San Donato di Arezzo. La valutazione dei traumi è stata di "codice giallo", quello di media gravità. Sul posto carabinieri e Polizia municipale e i vigili del fuoco. L'incrocio è teatro di continui scontri fra auto, per la conformazione piuttosto particolare e per i consistenti flussi veicolari.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.