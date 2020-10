Arezzo, i positivi al Covid sono 569. In Toscana battuto il record di aprile: la foto dell'evoluzione del virus

10 ottobre 2020 a

a

a

Coronavirus, attualmente ad Arezzo e in provincia i positivi sono 569 dopo i 49 casi in più di venerdì 9 ottobre 2020. Il dato fornito è fornito dall'Asl. Nella foto tratta dal timelaps sull'andamento del virus in Toscana (Agenzia regionale di sanità), le tre immagini mostrano come il Covid era diffuso a inizio aprile, come era regredito a inizio giugno e come invece è tornato aggressivo a inizio ottobre. I puntini rossi indicano i contagi, in chiaro le guarigioni. E' evidente come all'inizio dell'estate la pandemia aveva subito una forte battuta d'arresto. Poi la seconda ondata.

In tutta la Asl Toscana sud est (Arezzo, Siena e Grosseto) gli attualmente positivi sono 915. In Toscana la giornata del 9 ottobre ha fatto registrare il record assoluto di nuovi casi: 483 rispetto ai 406 del 2 aprile, che era stato il picco massimo della pandemia nella fase uno.

Va ovviamente considerato che il numero dei tamponi è enormemente cresciuto. Quasi tremila ad Arezzo in un giorno. Anche il numero dei ricoverati, per quanto sia in aumento, è molto inferiore al passato. Situazione comunque in evoluzione e da tenere sotto controllo, con il rigoroso rispetto di tutte le misure contro la diffusione del virus: distanziamento, mascherina, no agli affollamenti e igienizzazione frequente.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.