Arezzo, nella newco della Nuova Alitalia c'è Serena Gatteschi, membro del collegio sindacale

12 ottobre 2020 a

a

a

C’è un po’ di Arezzo nella Nuova Alitalia. Serena Gatteschi è membro del collegio sindacale della Newco. Un ruolo di assoluto prestigio per la professionista aretina che dal 2018 è anche nel consiglio di amministrazione del Credito Valtellinese. Figlia del noto avvocato Giovanni Gatteschi, la dottoressa Serena è commercialista e revisore contabile ed ha maturato la sua esperienza nella società di revisione Deloitte S.p.A. dove ha potuto approfondire gli aspetti dei controlli interni ed esterni in importanti realtà finanziarie ed industriali, quotate e non. Dal 2009 esercita la libera professione sia presso lo Studio Legale Gatteschi sia presso primari collegi sindacali di realtà toscane. Il decollo della Nuova Alitalia è per il Paese era molto atteso, un momento carico di aspettative. Sono stati i ministri dell'economia Roberto Gualtieri, delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli e del Lavoro, Nunzia Catalfo, a firmare il decreto di costituzione della Newco per il trasporto aereo. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal presidente Francesco Caio, dall’amministratore delegato Fabio Maria Lazzerini e dai consiglieri Alessandra Fratini, Angelo Piazza, Lelio Fornabaio, Frances Vyvyen Ouseley, Simonetta Giordani, Silvio Martuccelli e Cristina Girelli. Serena Gatteschi fa parte del collegio sindacale insieme a Paolo Maria Ciabattoni, Giovanni Naccarato, Marina Scandurra, e Gianfranco Buschini. “La Newco rappresenta il primo passo verso la costituzione di un vettore di qualità capace di competere sul mercato internazionale", ha dichiarato il ministro Gualtieri. "Poniamo le basi per il rilancio del trasporto aereo italiano - ha aggiunto - attraverso la scelta di manager di primo livello e grande competenza in grado di elaborare e attuare un piano industriale solido e sostenibile”. Per la ministra dei Trasporti, Paola De Micheli “la nuova compagnia aerea di bandiera nasce in netta discontinuità con il passato e dovrà giocare un ruolo da protagonista sul mercato europeo e internazionale”. Il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli ha dichiarato: “La grave crisi economica provocata dalla pandemia ci permette oggi di pensare a un concreto rilancio della nostra compagnia di bandiera. In un contesto di mercato quasi azzerato abbiamo la possibilità di consentire un serio sviluppo industriale nazionale nel settore del trasporto aereo”. Per la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo: “Abbiamo bisogno di una compagnia di bandiera che aiuti l’Italia a ripartire. Con la nascita della Newco siamo di fronte ad una sfida ambiziosa, che occorre necessariamente vincere per dotare il Paese di un vettore aereo competitivo e qualificato, che valorizzi le professionalità e le competenze che in questo settore abbiamo da sempre espresso”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.