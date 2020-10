Arezzo, Massimo Pascale ha scalato tre volte in bicicletta l'altezza dell'Everest: impresa riuscita

12 ottobre 2020 a

Massimo Pascale ce l'ha fatta. Ha pedalato in salita tre giorni di fila, anche di notte, per raggiungere l'altitudine dell'Everest moltiplicata per tre. Triplo Everesting. Teatro dell'impresa la salità del Romito a Subbiano in provincia di Arezzo. 27 mila metri, risultato degli 8.848 dell'Everesting classico macinati tre volte di seguito. Pochissime ore di sonno, rifornimenti calibrati, energie fisiche e mentali distillate nelle 140 ripetute per 700 km in bicicletta, con il supporto di alcuni amici e collaboratori. Pascale domenica 11 ottobre ha completato l'impresa che lo colloca nell'olimpo del ciclismo estremo. Legata alla sua splendida sfida c'era anche una raccolta di fondi per destinare all'ospedale pediatrico Meyer. Ora per l'atleta 36enne di Capolona (originario di Potenza) il meritato riposo, il recupero e, di sicuro, sta già pensando ad un'altra impresa da affrontare in futuro.

