Arezzo, scontro fra 5 auto sul Ponte Leonardo a Terranuova Bracciolini: ferite tre donne

12 ottobre 2020 a

a

a

Tre donne ferite in un incidente stradale questa mattina, lunedì 12 ottobre, sul ponte Leonardo a Terranuova Bracciolini. Si è trattato di uno scontro frontale con successivo tamponamento che ha visto coinvolte cinque auto. E' successo alle 9.

Le donne ferite hanno età di 21, 34 e 40 anni: sono state portate all'ospedale del Valdarno La Gruccia con traumi vari. La giovane di 21 anni in codice giallo, le altre in codice verde. Sul posto sono intervenute l'automedica e due ambulanze. Intervenuti anche i Vigili del Fuoco. Per i rilievi la Polizia Municipale.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.