Arezzo, ferisce con mazza da baseball il vicino poi alita contro i poliziotti: "Ho il Covid"

Ferisce il vicino di casa a colpi di mazza da baseball poi, quando i poliziotti lo arrestano, gli alita contro dicendo: "Ho il Covid". Ma il successivo tampone eseguito dai sanitari dell'ospedale San Donato di Arezzo risulta negativo. Movimentato episodio in via Ubertini alla periferia della città e in questura. Protagonista un tunisino di 41 anni, con precedenti, che dopo un diverbio con il vicino rumeno, lo ha affrontato con la mazza e gli ha fratturato il braccio sinistro con il quale l'aggredito si è protetto la testa. Sul posto è arrivata la Volante (era domenica 11 ottobre all'ora di pranzo) e il 118 ha trasportato il ferito in ospedale (prognosi trenta giorni). Ritrovata la mazza usata come arma. Una volta condotto negli uffici di via Lippi e quindi in cella, il tunisino ha dato in escandescenze. Ha chiesto di essere controllato perché non si sentiva bene, ma non è risultato positivo al Coronavirus. Ha anche detto che la legge italiana "fa schifo" perché consente a quelli come lui di poter trasgredire le regole ed essere subito libero. L'arresto per lesioni aggravate dalla recidiva è stato convalidato e come misura cautelare è stata applicata quella del divieto di avvicinarsi al rivale. L'uomo il cui permesso di soggiorno scade a giugno, ma è padre di un figlio minore ad Arezzo, era già colpito dall'obbligo di firma per tre giorni la settimana. A novembre la direttissima.

