Arezzo, ferite due ragazze ventenni nell'auto che si ribalta in curva a Ristradella

13 ottobre 2020 a

a

a

Due ragazze di 25 e di 23 anni, residenti a Monte San Savino e a Sinalunga, sono rimaste ferite in un incidente stradale a Ristradella lungo la strada che scorre a valle della regionale 71 e collega Olmo con Rigutino. Un tratto piuttosto pericoloso dove in passato si sono registrati incidenti molto gravi. Le due giovani state trasportate nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 13 ottobre, all'ospedale San Donato in codice giallo. La loro auto si è ribaltata in una curva. Nell'incidente hanno riportato vari traumi. Sul posto, oltre ai mezzi del 118, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Arezzo e la Polizia Municipale di Arezzo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.