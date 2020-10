Auto contro muro ad Anghiari: uomo di 43 anni incastrato, trasportato alle Scotte in codice rosso

14 ottobre 2020 a

Auto sfugge al controllo del conducente e va a schiantarsi su un muro. Incidente stradale ad Anghiari questa mattina, mercoledì 14 ottobre, alle 6.43. E' successo in via Campo della Fiera. Un uomo di 43 anni che era a bordo del veicolo è rimasto incastrato all'interno. Sul posto i vigili del fuoco per liberarlo. Attivate ambulanza di Anghiari, Automedica e Pegaso 2.

Il paziente con diversi traumi è stato portato in codice rosso all'ospedale Le Scotte di Siena. Sono intervenuti i carabinieri di Anghiari.

