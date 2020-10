Arezzo, sorpreso a rubare mascherine negli scaffali dell'Obi: denunciato un trentenne

15 ottobre 2020 a

Ruba mascherine e utensili all’Obi, ma viene scoperto e denunciato. E’ successo mercoledì ad Arezzo e un trentenne della Valdichiana, incensurato, dovrà rispondere del reato di furto. Nell’auto sottoposta a perquisizione sono stati trovati anche arnesi da scasso. All’Obi sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Arezzo dopo la segnalazione della vigilanza interna del punto vendita. Il trentenne aveva infilato nel giaccone un quantitativo di mascherine in vendita per l'emergenza sanitaria Covid, ed altri oggetti per un valore complessivo di circa cento euro. La merce è stata restituita al negozio.

