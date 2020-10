Arezzo, Lucia Tanti è il nuovo vice sindaco: "Onorata e grata a Ghinelli"

16 ottobre 2020 a

Lucia Tanti è il nuovo vice sindaco di Arezzo. Lo annuncia la stessa con un post su facebook: "Ho appena ricevuto il decreto di nomina a Vicesindaco e Assessore alle politiche sociali, sanitarie, scuola e famiglia a firma del Sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli. Inutile dire che sono molto onorata e infinitamente grata al mio Sindaco. Un grazie a tutti voi per il supporto che mi avete sempre dato e che sono certa non mi mancherà mai. Farò di tutto per essere all'altezza e ricoprire questo incarico con onore, capacità, intelligenza e passione".

