Arezzo, a Castiglion Fiorentino il San Michele d'oro al capitano eroe della Diamond Princess

Il Premio San Michele d'Oro 2020 al Comandante Gennaro Arma, capitano eroe della Diamond Princess. Lo annuncia il sindaco di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli. Arma, 45 anni, che vive nella zona di Sorrento, in Campania. mentre si trovava a bordo del transatlantico, nei primi mesi del 2020, si è occupato in prima persona di rassicurare gli ospiti della sua nave colpita dall'epidemia e quindi in quarantena. Ogni giorno comunicava con l’altoparlante le ultime notizie, senza però diffondere allarmismi. Il capitano fu l'ultimo a sbarcare dalla Diamond Princess, la nave ormeggiata a Yokohama con a bordo quasi 700 persone contagiate dal Coronavirus, su un equipaggio di 3.700 passeggeri. Un eroe silenzioso che ha dato una splendida immagine dell'Italia nel mondo. La consegna del premio avrà luogo sabato 24 ottobre alle 17 nella chiesa di Sant'Angelo al Cassero. Un momento significativo nel pieno della seconda ondata, per diffondere messaggi di responsabilità per uscire quanto prima dalla pandemia.

